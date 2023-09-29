Что умеют новые Apple Watch?

Сегодня в Азербайджане стартовали продажи смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, которые были представлены американской компанией 12 сентября этого года. Предлагаем познакомиться поближе с новинками, за которыми выстраиваются очереди по всему миру.

Новый фантастический способ управления

Самая обсуждаемая инновация, воплощенная в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, - жест двойного касания. Это почти магический способ управления часами без прикосновения к экрану - прямо как в фильмах о будущем. Достаточно дважды соединить большой и указательный пальцы, чтобы ответить на звонок, открыть уведомление, поставить музыку на паузу и т. д. Так что даже если у вас в руках будет ребенок, покупки или гантели, вы все равно останетесь на связи!

Реализовать эту и другие ранее недоступные функции стало возможно благодаря новому мощному процессор S9 SiP.

Также с инновационным чипом и чувствительными датчиками теперь часы будут эффективнее отслеживать состояние вашего здоровья - как физического, так и психологического. Например, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, настроение, качество сна, в том числе - женские циклы и температуру, что будет полезно при планировании семьи. Кстати, часы могут работать с Siri и без интернета.

Что еще нового и полезного можно найти в свежих моделях? Давайте посмотрим.

Apple Watch Series 9

Улучшенный дисплей Retina с функцией Always-On стал в два раза ярче, что существенно облегчает использование часов при ярком солнечном свете. За сохранность дисплея можно не переживать, ведь он оснащен прочным, устойчивым к разрушению сапфировым стеклом.

Огромное количество программ и дневников тренировок повысят эффективность ваших занятий, каким бы спортом вы ни занимались. Apple Watch Series 9 водонепроницаемы до глубины 50 м, так что вы можете заниматься водными видами спорта, не снимая часы.

Если вы заботитесь об окружающей среде, вас точно порадует еще один факт: корпус Watch Series 9 состоит на 100% из переработанного алюминия. Это первый углеродно-нейтральный продукт компании Apple. Это означает, что при его производстве не растет объем выбросов парниковых газов в атмосферу.

Apple Watch Ultra 2

Apple называет эти часы самыми надежными и универсальными в линейке. Легкий титановый корпус прочный и устойчивый к коррозии. Конструкция корпуса защищает сапфировое стекло от любых повреждений. Новинка обладает самым большим и ярким дисплеем в истории Apple Watch.

Apple Watch Ultra 2 - идеальный партнер для тренировок. В режиме энергосбережения они проработают до 72 часов. Вы можете не бояться оказаться "не в сети", так как сейчас они могут работать без подключения к интернету. Среди других полезных функций - удивительно точная навигация в густонаселенных городских районах, какой нет ни у одних других часов.

Как заявляет сам производитель, Ultra 2 созданы, чтобы выдерживать различные условия окружающей среды, высоты и температуры. Они бесперебойно работают при температуре от -20°С до 55°С, в диапазоне от 500 м ниже уровня моря до высоты 9000 м, погружение - до 40 м.

Отдельного внимания заслуживают ремешки для Apple Watch Ultra 2, изготовленные из переработанных материалов. Alpine Loop - легкий, но прочный ремешок из текстильного материала с титановым G-образным крючком для надежной фиксации - подойдет для любых приключений на свежем воздухе. Trail Loop - ультратонкий и эластичный ремешок с удобной регулировкой - создан для повседневного ношения и активных тренировок. А Ocean Band идеален для любительского дайвинга и скоростных водных видов спорта.

Какие часы вам подойдут и где их купить

Вы чаще бываете в городе, но при этом ведете активный образ жизни и следите за состояние здоровья? Вам точно подойдут стильные Apple Watch Series 9.

Вы любите экстрим, путешествия и приключения, следите за здоровьем и хотите получать максимум информации в короткие сроки? Обратите внимание на прочные Apple Watch Ultra 2.

Новые Apple Watch поступили в продажу с 29 сентября у авторизованных реселлеров Apple в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, Bytelecom, Myshops, Soliton, Maxi. В первые дни продаж покупателей ждет выгодное предложение - только до 1 октября их можно приобрести с беспроцентной рассрочкой на 30 месяцев по такситным картам Birbank.

Так что, если вы мечтаете о новых часах Apple, сейчас лучшее время воплотить мечту в реальность.