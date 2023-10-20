Илон Маск потерял $16 млрд за сутки

Самый богатый человек в США по версии Forbes, миллиардер и бизнесмен Илон Маск за сутки потерял $16,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров, который делает агентство Bloomberg, передает Day.Az.

Как отмечает агентство, состояние предпринимателя сократилось на фоне неудачных финансовых показателей компании Tesla, основателем который является Маск, в третьем квартале 2023 года. Акции Tesla после публикации квартального отчета ушли в минус на 9,3% из-за низкой прибыли и продаж.

Согласно отчету регулирующих органов от апреля 2023 года, Маску принадлежит около 13% акций Tesla. Он также владеет около 304 млн опционов на акции из своего компенсационного пакета за 2018 год.

По подсчетам агентства, Илон Маск заработал в этом году $72,6 млрд.