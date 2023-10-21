Журналисты раскрыли первые данные об iPhone 16

Базовые смартфоны серии iPhone 16 выйдут с продвинутыми процессорами A18.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на раскрытый отчет аналитика компании Haitong International Securities Джеффа Пу. По словам специалиста, в следующем поколении стартовые смартфоны Apple - iPhone 16 и iPhone 16 Plus - получат процессор A18. Модели 16 Pro и 16 Pro Max выйдут с чипом A18 Pro.

Пу заметил, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus "перепрыгнут" через поколение, так как пропустят процессор A17. Аналитик подчеркнул, что A17 Pro, который получили iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, оказался "переходным" чипом, и компания Apple больше не будет использовать его в своих устройствах. Прочие характеристики нового поколения смартфонов не сообщаются.

С 2022 года Apple начала оснащать свои стартовые и премиальные смартфоны разными процессорами. Так, если в 2021 году iPhone 13 и iPhone 13 Pro имели чип A15, то выпущенные спустя год модели iPhone 14 и 14 Pro получили процессоры A15 и A16 соответственно.