Названы 5 лучших смартфонов уходящего года

Автор портала Mobile-review составил подборку из пяти главных смартфонов, выходивших в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, открывает топ Samsung Galaxy S23 Ultra, который называют лучшим смартфоном года, который при этом не лишен недостатков.

Одним из немногих минусов устройства признают экран с высокой пульсацией ШИМ, из-за чего глаза некоторых пользователей могут быстрее уставать. Среди преимуществ Galaxy S23 Ultra: производительность и время автономной работы, и отсутствие высокого нагрева, что было решено благодаря обновлениям. Также отмечается, что это единственный смартфон со стилусом.

Второе место занял Xiaomi 13T Pro, предлагающий по конкурентной цене флагманские дизайн, камеры от Leica, производительность и защиту от воды. Еще одним преимуществом устройства стала длительная поддержка. Xiaomi обещает обновить устройство вплоть до Android 17.

Тройку лидеров замыкает среднебюджетный Realme 11 Pro+, получивший стильный и уникальный дизайн и качественную камеру на 200 Мп. Смартфон оснащен чипом MediaTek Dimensity 7050, который набирает в бенчмарке AnTuTu около 600 тыс. баллов.

На четвертом и пятом местах оказались Infinix Note 30 и раскладушка Samsung Galaxy Z Flip5. Кроме того, особое внимание уделяется гибким смартфонам Oppo Find N2 и N3 Flip, а также Tecno Phantom V Flip, которые можно рассматривать в качестве альтернативы Samsung.

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