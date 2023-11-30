Маск испугался скорости развития ИИ

Владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на мероприятии газеты The New York Times.

"У меня были проблемы со сном из-за опасений по поводу ИИ", - сказал он. Маск отметил, что в ближайшие три года ИИ "сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг", создать новую технологию или открыть новый раздел физики.

Ранее Маск уже говорил, что считает искусственный интеллект потенциальной угрозой существованию человечества. Он сравнил стремительно развивающуюся технологию с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во вред, так и во благо.

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