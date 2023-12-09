Пользователей WhatsApp предупредили

Разработчики мессенджера WhatsApp стали предупреждать пользователей о скором отключении безлимитного доступа к хранилищу "Google Диск" для создания резервных копий чатов на Android. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал WABetaInfo.

О планах WhatsApp ограничить пользователей Android стало известно еще в ноябре благодаря находке WABetaInfo соответствующей информации в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.24.21. Теперь же пользователям стали поступать уведомления, в которых говорится следующее: "Через несколько месяцев для резервного копирования будет использоваться ваше хранилище Google".

Таким образом, бэкап всех сообщений и медиафайлов из чатов пользователей WhatsApp будет храниться у них в "Google Диске". Раньше резервные копии также хранились в облаке Google, однако теперь бэкап будет ограничен доступным объемом хранилища пользователя. В бесплатной версии "Диска" доступно лишь 15 ГБ, которые также выделяются для работы других сервисов Google, включая "Документы", "Презентации", "Таблицы" и другие.

В случае, если у пользователя недостаточно свободного места в "Диске", есть шанс лишится переписок при смене устройства или повторной авторизации в WhatsApp.

На iPhone для хранения резервных копий используется облачное хранилище iCloud. В бесплатной версии облака Apple доступно всего 5 ГБ.