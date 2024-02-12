Американский суд требует от Маска дать показание по делу о покупке Twitter

Федеральный суд штата Калифорния обязал Илона Маска дать показания в рамках расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США о законности приобретения им социальной сети Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Точная дата и место дачи показания должны быть определены в течение недели, отмечает издание.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В октябре 2023 Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска, чтобы заставить его явиться для дачи показаний.

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