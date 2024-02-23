Хакеры научились удаленно сжигать телефоны

Группа исследователей из Университета Флориды и CertiK обнаружила способ хакерской атаки на смартфоны, с помощью которого можно сжечь устройство во время беспроводной зарядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Anti-Malware.

Суть атаки под названием VoltSchemer заключается в том, что злоумышленник может создавать электромагнитные помехи, которые влияют на работу зарядного устройства. Это позволяет ему контролировать и менять напряжение, которое подается на смартфон. Исследователи провели эксперименты на девяти популярных моделях беспроводных зарядок. Они обнаружили, что все зарядки имеют аппаратные недостатки, которые делают их уязвимыми для VoltSchemer.

Злоумышленник может использовать VoltSchemer для двух целей: внедрения голосовых команд или перегрева смартфона. В первом случае он может активировать голосового помощника на смартфоне и заставить его выполнять различные действия, такие как отправка сообщений, звонки, покупки и многое другое. Во втором случае он может нагреть смартфон до такой степени, что он может выйти из строя или даже взорваться.

Для доказательства своих утверждений исследователи разогрели смартфон Samsung Galaxy S8 до 352,4 градуса Цельсия, что значительно превышает предел безопасности беспроводных зарядок Qi, который составляет 280 градусов.

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