Google представила модель ИИ для разработчиков

Американская корпорация Google анонсировала модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemma для разработчиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщается в блоге компании.

Gemma была создана специалистами Google DeepMind на основе тех же технологий, которые использовали при разработке модели Gemini. Она представляет собой "семейство легких современных открытых моделей" и имеет открытый исходный код.

Модель предназначена для разработчиков программ и доступна в двух версиях - облегченной 2B и более мощной 7B. В компании отметили, что Gemma имеет лучшую в своем классе производительность для своих размеров по сравнению с другими открытыми моделями. Она может работать локально на компьютерах, мобильных устройствах, в облаке, совместима с устройствами интернета вещей.

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