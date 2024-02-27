SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании-разработчика SpaceX.

"Вывод 24 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:06 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:06 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Отметим, что с мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже около 5,9 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

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