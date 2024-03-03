СМИ рассказали о перевооружении ВВС США на беспилотники с ИИ

Военно-воздушные силы (ВВС) США начали разработку амбициозной программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, также оснащенные искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает газета, на такой шаг военные пошли из-за растущей стоимости создания классических военных самолетов с пилотами и для укрепления воздушного флота, численность которого сейчас находится на рекордно малом уровне с тех времен, как ВВС были выделены в отдельный род войск в 1947 году.

По данным WSJ, американские военные рассчитывают иметь как минимум 1 тыс. новейших беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет. Такие дроны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажем, такие как F-35 и новейшие бомбардировщики B-21, а также смогут нести собственное вооружение и действовать как разведчики или узлы связи в небе.

Программа по обновлению воздушного флота называется Collaborative Combat Aircraft (CCA) и оценивается в $6 млрд на данном этапе. В ней участвуют крупнейшие американские военные подрядчики, в том числе Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. В настоящее время они разрабатывают прототипы истребителей, и пока только один из них - Boeing MQ-28 Ghost Bat - совершил первый полет. Другие разработчики держат свои самолеты в секрете.

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