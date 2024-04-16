В Китае ввели ограничения на использование иностранных чипов

Власти Китая требуют от крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг отказаться от использования иностранных процессоров, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников газеты, соответствующее предписание было выпущено ранее в этом году министерством промышленности и информационных технологий КНР. Дедлайн для завершения этого процесса, установленный ведомством, наступает в 2027 году.

Такое решение китайских властей ударит по американским производителям чипов Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), отмечают источники WSJ. В последние годы именно эти две компании поставляли основную часть центральных процессоров для использования в сетевом оборудовании в Китае и по всему миру.

Китайские операторы связи China Mobile и China Telecom являются ключевыми заказчиками Intel и AMD в КНР, они покупают тысячи серверов для своих дата-центров, пишет WSJ. Эти серверы необходимы для обеспечения взаимодействия телекоммуникационного оборудования с базовыми станциями и хранения данных пользователей мобильной связи.

Ранее в этом году стало известно, что Пекин требует от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, в том числе, постепенного отказа от использования в ПК и серверах чипов американских Intel и AMD, а также постепенного отказа от операционной системы Windows от Microsoft Corp. и баз данных, разработанных иностранными компаниями.

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