ООО «Азтелеком» охватило высокоскоростным интернетом 97% Огузского района

ООО "Азтелеком" создало возможность подключения к высокоскоростному интернету по технологии GPON 97% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в Огузском районе.

Помимо районного центра, во всех селах полностью завершено строительство сети, обеспечено использование гражданами услуг широкополосного интернета. Подключение новых абонентов продолжается.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с) интернет-пакеты (интернет, интернет+телефония, интернет+телевидение, интернет+телефония+телевидение). Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратится в территориальный отдел обслуживания (адрес: город Огуз, улица Бахтияра Вагабзаде, 1), а также подать заявку посредством официального сайта https://www.aztelekom.az/az/connect учреждения.

Отметим, что в 2017-2023 годах в Азербайджане около 2,16 миллиона домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету. Это составляет 74% существующих домохозяйств и субъектов бизнеса в стране.