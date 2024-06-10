НАСА исключило возможность ремонта телескопа Hubble

Пока исключается возможность ремонта орбитального телескопа Hubble. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на НАСА пишет SpaceNews.

Издание напоминает, что в сентябре 2022-го американское космическое агентство и компания SpaceX подписали соглашение, предполагающее изучение возможности отправки к телескопу обслуживающей миссии на корабле Crew Dragon, в ходе которой у Hubble была бы произведена, в частности, замена неработающих гироскопов.

Как заявил директор астрофизического подразделения НАСА Марк Клэмпин, проведенный анализ показал нецелесообразность подобной миссии в ближайшее время. По его словам, реализация миссии могла бы привести к ряду трудностей, в частности, загрязнению зеркал телескопа летучими веществами от двигателей Crew Dragon.

"Хотя перезагрузка [телескопа] является вариантом на будущее, мы считаем, что нам необходимо проделать некоторую дополнительную работу, чтобы определить, перевесит ли долгосрочная отдача от науки краткосрочный научный риск", - резюмировал специалист.

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