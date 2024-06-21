Илон Маск захотел подружиться с роботами

Предприниматель Илон Маск поделился мыслями о дружбе с роботами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Business Insider.

Глава Tesla и SpaceX, выступая на международном фестивале "Каннские львы", заявил, что в будущем люди смогут дружить с роботами. "Я думаю, что люди начнут относиться к своему личному роботу Optimus как к своего рода другу", - отметил миллиардер. Также предприниматель сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры - например, дроидом R2-D2 из "Звездных войн".

Маск уточнил, что в его компании не ставили перед собой цель сделать гуманоида максимально похожим на человека. Однако он отметил, что инженеры и дизайнеры создавали робота таким, чтобы с ним хотелось подружиться.

По прогнозу Маска, в будущем каждый человек сможет позволить себе персонального робота. "Вы можете просто попросить его выгуливать вашу собаку, присматривать за вашим домом или детьми, готовить ужин, играть на пианино", - рассказал американский предприниматель.

Маск также отметил, что считает Optimus одним из самых ценных активов компании. Он предсказал, что в будущем роботы обгонят людей по численности.

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