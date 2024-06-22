https://news.day.az/hitech/1669835.html У Илона Маска родился еще один ребенок
У Илона Маска родился еще один ребенок
У американского миллиардера Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис родился еще один ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Business Insider.
По данным издания, ребенок родился ранее в этом году, его имя и пол не уточняются. Это не первый ребенок пары: в 2021 году Зилис родила предпринимателю близнецов.
Маск является соучредителем Neuralink и соруководителем компании. У миллиардера как минимум 11 детей, в том числе пятеро от первой жены, трое от его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, трое от канадской певицы Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) и еще трое - от Зилис.
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