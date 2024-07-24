Турция реализует программу, которая превратит страну в центр высоких технологий

Турция реализует программу "HIT-30: Программа инвестиций в высокие технологии", которая превратит страну в глобальный центр в области высоких технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на данные Министерства промышленности и технологий Турции, программа будет представлена 26 июля в Культурном центре имени Ататюрка в Стамбуле.

В церемонии открытия мероприятия выступит министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр.

В нем примет участие также президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Программа HIT-30 направлена ​​на ускорение инвестиций в технологии, которые перенесут Турцию в будущее, и инициирует процесс, который поднимет технологическое развитие страны и производственные мощности с высокой добавленной стоимостью на более высокий уровень.

Глава Минпрома ранее в телевизионной программе рассказал о глобальных инвестициях в Турцию.

"В предстоящий период мы создадим новую систему стимулирования инвестиций, которая принесет зеленую трансформацию, цифровую трансформацию, высокую добавленную стоимость и преобразование местной динамики регионов в экономическую ценность. Мы объявим об этом с помощью новой Программы стимулирования высоких технологий, о которой наш президент объявит всему миру. Это привлечет внимание инвесторов на мировом уровне", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Турция намерена увеличить производственные возможности страны, особенно в таких областях, как аккумуляторные и сенсорные технологии, и заявил, что все эти разработки еще больше ускорят приток глобальных инвестиций в Турцию.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!