Хакеры сконструировали недорогое лазерное устройство для взлома и реверс-инжиниринга чипов

На грядущей конференции Black Hat в Лас-Вегасе сотрудники компании NetSPI - белые хакеры Сэм Бомонт (Sam Beaumont ) и Ларри "Патч" Троуэлл (Larry Patch Trowell) - представят недорогое устройство RayV Lite для аппаратного взлома чипов с помощью лазеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на американский журнал Wired, инструмент RayV Lite - это попытка создать бюджетный вариант сверхдорогих лазерных инструментов спецслужб для взлома и реверс-инжиниринга чипов.

По словам разработчиков, с помощью RayV Lite с открытым кодом лазерный (оптический) взлом чипов сможет совершать широкий круг специалистов и любителей. Стоимость профессионального оборудования для подобных целей достигает 150 тысяч долларов, тогда как Бомонт и Троуэлл вложили в бюджет всего лишь 500 долларов. По их словам, это "одомашнивание" хакерских инструментов, что позволит, как они надеются, усилить защиту от подобных методов взлома, к которому сегодня подавляющее число разработчиков чипов относятся с безразличием.

Лазерный метод взлома использует два основных подхода - это целенаправленное внесение сбоев (laser fault injection) и лазерная визуализация состояния логики (laser logic state imaging). В первом случае лазер заставляет транзисторы чипа переключить состояния, просто ударяя по корпусу микросхемы в тех или иных точках, а во втором происходит съем отраженного от оголенного чипа (кремния) лазерного сигнала, который по-разному ведёт себя при отражении от включенного и выключенного транзистора.

Атака методом LFI может банально отключить проверку безопасности микросхемой, например, отключив запрос PIN-кода для входа в аппаратный криптовалютный кошелек (что было показано на примере). Зато атака LLSI способна на более интересные вещи, вплоть до воссоздания архитектуры чипа, что найдет применение не только для взлома, но также для реверс-инжиниринга.

Самыми дорогими узлами инструмента RayV Lite стали объектив лазера и FPGA-чип для синхронизации лазеров: оба по 100 долларов. Лазеры взяты недорогие - едва ли не из лазерных указок. На современном уровне развития производства микросхем для задач взлома недостаток мощности лазеров можно предостаточно компенсировать длительностью экспозиции, чем и воспользовались разработчики инструмента. Управляет инструментом обычный компьютер Raspberry Pi стоимостью 68 долларов. Программный пакет для работы RayV Lite создан на основе открытого кода и также будет распространяться.

Корпус инструмента напечатан на 3D-принтере по открытой модели для станины микроскопа. Шаговые двигатели и специальные пластиковые рычаги позволяют перемещать взламываемый чип в пространстве с шагом в несколько нанометров. В случае нужды корпус можно напечатать заново, если пластиковые детали износятся. Все вместе позволило уложиться в бюджет 500 долларов. Инструмент сможет повторить у себя каждый желающий. Похоже, инструкции по его сборке будут выложены в открытый доступ. Пока речь идет об инструменте с атакой LFI, позже появится модификация с поддержкой LLSI и, вероятно, со временем выйдет универсальное решение, сочетающее обе атаки.

Разработчики отмечают, что они просто поражены, насколько проектировщики чипов не осведомлены о возможностях лазерного взлома. Широкое распространение RayV Lite заставит их повысить ответственность за свои разработки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!