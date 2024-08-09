В Азербайджане начались продажи флагманских смартфонов HONOR 200 и HONOR 200 Pro

8 августа в Баку, в Музее Каменной Летописи, международный бренд HONOR провел официальную презентацию новой линейки смартфонов - HONOR 200 и HONOR 200 Pro. Главной особенностью новинок стал уникальный портретный режим съемки, разработанный в партнерстве с парижским фотоателье Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. На презентации гости имели возможность протестировать устройства в действии, с удовольствием делая профессиональные фотографии в режиме Harcourt Portrait, который соответствует мастерству Harcourt Studio.

Новая серия предлагает пользователям первоклассные флагманские характеристики, а первые покупатели также могут рассчитывать на щедрые подарки. Расскажем, чем примечательны новинки.

Фотовозможности. Оба смартфона можно назвать профессиональными решениями для мобильных фотографов. HONOR 200 и HONOR 200 Pro получили мощные решения для съемки как фото, так и видео. Основной датчик в двух моделях 50-мегапиксельный, но у HONOR 200 это сенсор Sony IMX906, а у HONOR 200 Pro - OmniVision H9000, как у камерофона HONOR Magic6 Pro. Модели также могут похвастаться телефотокамерой на 50 Мп с оптическим зумом 2,5х и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера на 12 Мп способна не только на фото с углом съемки 112°, но и на супермакросъемку с расстояния 2,5 см.

Топовые сенсоры сочетаются с удивительными возможностями искусственного интеллекта, алгоритмы которого изучают черты лица, чтобы выбрать идеальные варианты фона и освещения. Ценители портретной съемки также не оставят без внимания фильтры Harcourt, созданные в коллаборации с одноименным всемирно известным французским ателье портретной фотографии.

Великолепный экран с многоуровневой защитой зрения. HONOR 200 и HONOR 200 Pro оснащены передовыми матрицами AMOLED, в которых реализован ряд технологий для защиты зрения. Это и сверхвысокая частота ШИМ 3840 Гц, гарантирующая отсутствие мерцания, и циркадный ночной режим с плавным изменением цветовой температуры в зависимости от сценариев использования, и аппаратное снижение уровня синего.

Кроме того, дисплей HONOR 200 Pro оснащен двумя датчиками для более точного распознания окружающего освещения. Также система анализирует изменения цветовой температуры окружающей среды и деликатно настраивает тона матрицы. Диагональ дисплея HONOR 200 Pro чуть выше, чем у HONOR 200 - 6,78 дюйма и 6,7 дюйма соответственно.

Кремний-углеродный аккумулятор. Батарея нового поколения имеет емкость 5200 мАч и обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня в любом месте и в любое время. В комплекте идёт мощная проводная зарядка HONOR SuperChagre на 100 Вт. До 50% аккумулятор зарядится всего за 15 минут. Модель HONOR 200 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Высокая производительность. HONOR 200 Pro получил новейший чип Snapdragon 8s третьего поколения, отличающийся не только высокой мощностью, но и встроенной поддержкой функций генеративного искусственного интеллекта. Модель HONOR 200 базируется на чипе Snapdragon 7 третьего поколения.

Оба смартфона доступны с объемом оперативной памяти 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ. Также HONOR 200 представлен в версии 8/256 ГБ.

И это далеко не всё! HONOR 200 и HONOR 200 Pro выделяются утонченным дизайном, громкими стереодинамиками, пространственным звуком HONOR Histen, поддержкой eSIM, передовой операционной системой MagicOS 8. Старшая модель защищена от пыли и влаги по стандарту IP65.

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Продажи новой серии HONOR 200 стартуют 9 августа в сети магазинов İrşad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, Umico, Music Gallery, Smart Electronics и Digital Home. До 15 сентября покупатели смартфонов получат бонус: умные часы HONOR CHOICE Watch при покупке HONOR 200 и HONOR Watch 4 при покупке HONOR 200 Pro.

HONOR 200 Pro можно приобрести за 1899.99 AZN. Доступные цвета: Лунный белый, Вельветовый черный и Океанический голубой. Модель HONOR 200 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти доступна за 1399.99 AZN, а версия 8/256 ГБ - за 1249.99 AZN.

Cмартфоны доступны в цветах: Лунный белый, Изумрудный зеленый и Вельветовый черный.