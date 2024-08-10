В смартфонах Xiaomi появится фирменная нейросеть Google

Будущие флагманские смартфоны Xiaomi для международного рынка будут оснащаться искусственным интеллектом Gemini. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официально о сотрудничестве Xiaomi и Google объявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Ожидается, что первыми устройствами китайской компании с ИИ от Google станут флагманские смартфоны Xiaomi 15. По слухам, их представят в октябре-ноябре 2024 года.

Решение от Google будут устанавливать в глобальных версиях флагманских смартфонов Xiaomi. Что получат устройства для китайского рынка, неизвестно. Вероятно, Xiaomi оснастит устройства для внутреннего рынка собственной языковой моделью под названием MiLM, информация о которой была замечена в документах китайских регуляторов.

Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта положительно скажется на продажах смартфонов Xiaomi. По данным IDC, компания стала третьим по величине производителем смартфонов в мире во втором квартале 2024 года, заняв 14,8% рынка, уступая лишь Samsung и Apple с их 18,8% и 15,8% соответственно.

По прогнозам IDC, мировые поставки смартфонов с ИИ в 2024 году вырастут на 363,6% в годовом исчислении - до 234,2 млн единиц.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!