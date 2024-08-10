Стали известны все нововведения в iPhone 16

Редакция портала MacRumors собрала в одном материале все ожидаемые изменения в смартфонах линейки iPhone 16, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, iPhone 16 Pro и Pro Max получат увеличенные до 6,27 и 6,86 дюйма экраны соответственно. Для сравнения, iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены экранами на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Базовым моделям iPhone 16 и Plus приписывают вертикальный дизайн блока камер, который нужен для реализации записи пространственных видео для их последующего просмотра в Apple Vision Pro.

Также новинки получат аккумуляторы большего объема, кнопку захвата, предназначенную для камеры. iPhone 16 Pro получит ультраширокоугольную камеру на 48 Мп (вместо 12 Мп), обновленный основной модуль на 48 Мп на базе сенсора Sony IMX903 и телеобъектив на 12 Мп с 5-кратным оптическим приближением. Вместе с тем iPhone 16 Pro Max предложит телеобъектив с ЭФР более 300 мм вместо текущего на 77 мм.

Базовые iPhone 16 и Pro-модели получат фирменные чипы Apple A18 и A18 Pro, выполненные по 3-нм техпроцессу с поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Среди прочих нововведений ожидают появление Wi-Fi 7 в iPhone 16 Pro, модема Qualcomm Snapdragon X75 во флагманских моделях, тогда как базовые версии сохранят Snapdragon X70, более ярких и энергоэффективных OLED-дисплеев, быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт и MagSafe на 20 Вт, новых микрофонов, улучшенной системы охлаждения. Также iPhone 16 Pro приписывают увеличенное максимальное хранилище объемом 2 ТБ, а iPhone 16 - 8 ГБ ОЗУ, улучшенный NPU для работы ИИ, более тонкие рамки вокруг экрана, антибликовые линзы в камерах и новые цвета корпуса смартфонов.

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