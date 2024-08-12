Турция получит истребители F-16 Block-70

Турция и США заключили сделку, в результате которой Анкара получит американские истребители F-16 в модификации Block-70, а также комплекты для модернизации самолетов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

По его словам, Анкара и Вашингтон все еще обсуждают детали сделки.

Гюлер выразил надежду на то, что в ходе реализации проекта каких-либо препятствий не возникнет.

Отметим, что недавно Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран.

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