https://news.day.az/hitech/1681452.html Турция получит истребители F-16 Block-70
Турция получит истребители F-16 Block-70
Турция и США заключили сделку, в результате которой Анкара получит американские истребители F-16 в модификации Block-70, а также комплекты для модернизации самолетов.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Reuters заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
По его словам, Анкара и Вашингтон все еще обсуждают детали сделки.
Гюлер выразил надежду на то, что в ходе реализации проекта каких-либо препятствий не возникнет.
Отметим, что недавно Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран.
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