https://news.day.az/world/1679668.html Украина получила 10 истребителей F-16 - СМИ
Украина получила 10 истребителей F-16 - СМИ
Украина уже получила 10 истребителей F-16 от западных стран, к концу года их число возрастет до 20.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил журнал The Economist.
Издание подчеркивает, что в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16. Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.
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