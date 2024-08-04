Украина получила 10 истребителей F-16

Украина уже получила 10 истребителей F-16 от западных стран, к концу года их число возрастет до 20.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил журнал The Economist.

Издание подчеркивает, что в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16. Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!