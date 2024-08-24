К сведению пользователей iPhone

Компания Apple разрешила пользователям из Евросоюза (ЕС) менять и удалять встроенные в iPhone приложения. Об этом сообщается на сайте разработчиков компании, передает Day.Az.

В настоящий момент единственным приложением для совершения звонков в iPhone является встроенная утилита Phone. Однако в ближайшее время проживающие в ЕС пользователи смогут поменять приложение на стороннее. Также жители стран Европы смогут сменить встроенные клавиатуру, менеджер паролей, приложение камеры, галерию и браузер.

В корпорации отметили, что пришли к этому решению после диалога с европейскими чиновниками и на фоне действия Закона о цифровых рынках (DMA). В других регионах мира ограничения останутся в силе.

Также в компании заявили, что пользователи из ЕС смогут удалять некоторые встроенные приложения и сервисы. К ним отнесли App Store, Messages, "Камера", "Фото" и Safari. Единственными приложениями, которые Apple не разрешит удалять с iPhone, останутся "Настройки" и Phone.

В ближайших обновлениях пользователи iPhone из ЕС смогут найти в настройках устройства раздел "Приложения по умолчанию" (Default Apps). В нем можно будет установить сторонние приложения в качестве основных.