На Солнце произошло 9 мощных вспышек

Ученые зарегистрировали девять мощных вспышек класса М на Солнце в пятницу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка (М3.5 продолжительностью 14 минут) произошла в 06:41 мск (07:41 по Баку), а последняя (М5.1) - в 23:12 (00:12 по Баку), сообщает ИПГ.

Также в течение дня было зарегистрировано еще семь вспышек класса М - М1.0, М1.2, М3.4 и по две вспышки М1.1 и М1.7.

В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 (слабо) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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