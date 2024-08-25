Курс Toncoin обвалился

Криптовалюта Toncoin просела в стоимости после сообщений о задержании основателя Telegram Павла Дурова.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные криптобиржи.

Судя по сведениям, эта монета потеряла в цене чуть больше 15%. Предположительно, это связано с задержанием Дурова.

О задержании российского предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова стало известно 24 августа. По данным французских СМИ, бизнесмен был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта. Предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что "делает Дурова причастным к ряду преступлений".

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