Выход Android 15 сорвали
Корпорация Google отложила выпуск публичной версии ОС Android 15 на несколько месяцев. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам журналиста и инсайдера Мишаала Рахмана, выпуск Android 15 сорвали и отложили до октября. Обычно новая версия операционной системы выходит вместе с новыми смартфонами Google Pixel, но в этом году телефоны Pixel 9 вышли с Android 14.
Рахман объяснил задержку проблемами в Google - по его информации, инженеры корпорации все еще продолжают работать над операционной системой, и она еще не готова для выпуска. По этой же причине сроки выхода Android 15 могут измениться, так как у компании нет четкого графика.
По словам специалиста, Google обычно выпускает обновления Android в тот же день, когда публикует исходный код ОС. Мишаал Рахман отметил, что корпорация отходила от своего плана только один раз в 2021 году, когда задержала выпуск Android 12 на 15 дней.
"Тестирование и развертывание обновлений - сложный процесс, поэтому команда Google больше не гарантирует, что они всегда будут выпускать обновление в тот же день, когда был загружен исходный код", - подытожил Рахман.
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