https://news.day.az/hitech/1684877.html К сведению пользователей соцсети Х
К сведению пользователей соцсети Х
Социальная сеть Х (бывший Twitter) тестирует возможность проводить видеоконференции в приложении. Об этом написал сотрудник компании в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В соцсети хотят запустить собственный аналог Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Можно будет устраивать как мгновенные, так и запланированные конференции.Также добавят функции закрепления спикеров и улучшенные уведомления о выходе и присоединении участников.
Возможно, в будущем организаторы конференций в целях безопасности смогут устанавливать уникальные коды для доступа к конференциям.
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