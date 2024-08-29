В Бразилии могут заблокировать соцсеть X

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил повестку владельцу соцсети X Илону Маску, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Об этом сообщается на сайте суда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В случае неисполнения предписания предусмотрено приостановление деятельности социальной сети в Бразилии.

В суде уточнили, что Илон Маск находится в латиноамериканской стране под следствием в рамках расследования 4 957 предполагаемых преступлений, связанных с воспрепятствованием правосудию, преступной организацией и подстрекательством к преступлению.

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