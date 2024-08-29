Раскрыты дизайн и дата выхода мощной консоли PlayStation 5 Pro

Авторитетный инсайдер billbil-kun опубликовал на портале Dealabs подробную информацию о предстоящей консоли PlayStation 5 Pro и раскрыл ее дизайн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, новинка получит название PlayStation 5 Pro и схожий с PS5 Slim дизайн. Так, на передней панели консоли расположат два порта USB-C и кнопку питания. Ключевое отличие заключается в наличии трех черных полос по середине боковых панелей. Кроме того, PS5 Pro окажется немного толще, чем PS5 Slim.

На опубликованном инсайдером изображении показана модель без дисковода. Означает ли это, что консоль выйдет только в версии Digital Edition, которая не поддерживает запуск игр с дисков, неизвестно. Вероятнее всего, как и в случае с PS5 Slim, новинка предложит поддержку дисковода, который можно будет купить отдельно. Однако изначально приставка будет лишена дисковода в целях экономии.

Комплектный контроллер не претерпит изменений - это будет известный еще со времен оригинальной версии PlayStation 5 геймпад DualSense в белом цвете.

По словам billbil-kun, презентация PlayStation 5 Pro ожидается в первой половине сентября 2024 года.

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