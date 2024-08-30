Маск назвал условие для бесплатного доступа к Starlink по всему миру

Миллиардер Илон Маск заявил, что спутниковой связью Starlink смогут бесплатно пользоваться люди, попавшие в беду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует из публикации Маска в его соцсети X.

Отвечая на вопросы подписчиков, предприниматель заметил, что его корпорация SpaceX готова дать доступ к связи Starlink бесплатно людям, попавшим в экстренную ситуацию. Илон Маск отметил, что речь идет о сервисе Direct To Cell (DTC), который позволяет совершать звонки и пользоваться интернетом на смартфоне без специальных терминалов.

Маск также заметил, что SpaceX готова предоставлять эту услугу по всему миру бесплатно, но назвал условие для ее работы - разрешение властей определенного государства. "Не должны быть так, чтобы человек сгинул из-за того, что забыл заплатить за связь", - подытожил глава SpaceX и Tesla.

В публикации X, на которую ответил Маск, говорилось, что SpaceX поросила Федеральную комиссию по связи (FCC) США разрешить применять SpaceX DTC в экстренных случаях - в том числе, на территориях, где отсутствует покрытие сотовой связи.

Отметим, что недавно Азербайджан и "Starlink" обсудили вопросы организации спутникового широкополосного интернета.

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