Apple готовится к рекордной прибыли

Глобальная выручка корпорации Apple по итогам 2024 года превысит рекордный показатель.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По оценкам аналитиков фирмы, выручка Apple за 2024 год превысит 400 миллиардов долларов. Рекордный показатель будет связан с ростом продаж гаджетов - в основном, новых смартфонов серии iPhone 16, и ростом доходов от продажи цифровых услуг.

Директор Counterpoint Research Тарун Патхак заметил, что популярность гаджетов обеспечивается появлением новых сервисов, в том числе, нейросети Apple Intelligence. "Сегмент услуг будет расти гораздо быстрее, чем сегмент аппаратного обеспечения", - заявил Патхак. Специалист предсказал, что запуск новых продуктов на рынок будут способствовать росту продаж на фоне спада в 2023 году.

"В 2025 году доход от услуг Apple, вероятно, станет больше, чем доход с продажи оборудования, если не считать iPhone", - подчеркнул старший аналитик Counterpoint Research Варун Мишра. Монетизация перспективных продуктов - например, Apple Intelligence - займет время, так как корпорация будет запускать их постепенно в разных регионах мира.

Отметим, что недавно новые iPhone 16 показали на видео.

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