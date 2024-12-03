Цифровая трансформация авиации: от первых шагов до современных технологий

Компания SITA отмечает 75-летие лидерства и инноваций в области технологий

для воздушного транспорта

В наши дни каждый шаг путешественника, начиная с бронирования авиабилета и заканчивая выходом из аэропорта по прилету, сопровождается множеством высокотехнологичных систем, которые обеспечивают безопасность и комфорт как в небе, так и на земле. В 2023 году объем мирового пассажиропотока составил 8,5 миллиардов человек, а к 2042 Международный совет аэропортов (ACI) прогнозирует его удвоение. Без современных цифровых решений авиакомпании и аэропорты неизбежно испытывали бы трудности с обслуживанием такого количества пассажиров.

Путешествия в современном виде - результат цифровой трансформации длительностью три четверти века, у истоков которой стояла компания SITA, в наши дни - признанный мировой лидер в сфере ИТ-решений для воздушного транспорта. Начиналось все с внедрения в 1949 году крупнейшей в мире сети передачи данных, а уже в 1969 компания внесла вклад в появление интернета, создав первую в мире узловую распределенную сеть. Тогда никто еще не мог даже представить, что это начинание буквально перевернет мир и сделает авиапутешествия удобными и доступными для миллиардов людей.

Сегодня, спустя 75 лет, SITA остается ключевым игроком мировой авиационной индустрии, предоставляя цифровые решения для авиаперевозчиков и операторов аэропортов. У компании более 2500 клиентов по всему миру, она обслуживает примерно 90% авиационного бизнеса, то есть практически каждый пассажирский рейс в той или иной степени использует технологии SITA.

В начале 2010-х годов компания начала исследовать возможности биометрии, и уже в 2017-м представила технологию биометрической идентификации по лицу SITA Smart Path, которая на сегодняшний день применяется в десятках аэропортов планеты. Технология продолжает развиваться, в том числе за счет интеграции с мобильными устройствами и использования ИИ.

SITA остается пионером и во множестве других областей, решая задачи не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Компания поддерживает технологические исследования, испытания и пилотные проекты, внедряет ИИ и машинное обучение для прогнозирования и предотвращения задержек, управления сбоями, оптимизации технического обслуживания и ремонта самолетов и моделирования пассажиропотоков. Лабораторией SITA Lab, было проведено исследование, направленное на сокращение некорректного обращения с багажом с помощью технологии компьютерного зрения. SITA также инициирует ключевые отраслевые проекты в области блокчейна для безопасного цифрового отслеживания движения воздушных судов, проводит испытания цифрового двойника, создавая виртуальную копию аэропорта для моделирования данных и контроля операций, и многое-многое другое.

Компания давно и довольно широко представлена в Центральной и Западной Азии, и ее вклад цифровую трансформацию авиаотрасли в регионе очень весом. В Азербайджанской Республике SITA работает уже более 30 лет и активно сотрудничает с Управлением Воздушного Движения "Азераэронавигация" в области систем управления полетами, а также с государственными органами в сфере передачи данных в целях обеспечения безопасности на границах. В частности, в регионе применяется решение SITA, которое позволяет правительствам и перевозчикам создать единый шлюз данных всех путешественников, въезжающих, выезжающих или следующих транзитом через страну. Продуктами SITA также пользуются такие крупнейшие авиакомпании республики как AZAL и Silk Way West Airlines.

Как отметила в комментарии нашему изданию Марина Звягина, вице-президент SITA в Восточной Европе, СНГ и странах Балтии: "SITA играет ключевую роль в модернизации авиационной инфраструктуры региона. Мы стремимся обеспечить самые высокие стандарты обслуживания пассажиров и эффективности работы аэропортов. Благодаря передовым решениям и многолетнему опыту, SITA способствует развитию авиационной отрасли, делая путешествия безопасными и комфортными. Наши клиенты и партнеры получают доступ к самым актуальным и перспективным разработкам в том числе в области сквозной обработки данных пассажиров, эффективной реализации бизнес-процессов, инфраструктурных решений и оптимизации операционной деятельности на базе ИТ".

SITA постоянно расширяет портфолио в том числе за счет приобретения компаний-поставщиков ИТ продуктов и услуг в сфере авиации и бизнес-аналитики. Только с начала 2024 года компания совершила два крупных приобретения - MATERNA IPS, одного из лидеров рынка в области систем автоматической сдачи багажа, и компании ASISTIM, эксперта в сфере управления полетами. Последнее позволит авиакомпаниям передавать критически важные операции на аутсорсинг и оптимизировать решение вопросов, связанных с набором, обучением и удержанием штата сотрудников центра оперативного управления.

Задумываясь о перспективах, компания ставит задачу формировать представление людей о будущем путешествий и авиатранспорта. И сегодня SITA сосредоточена на укреплении лидерских позиций и развитии новых направлений в работе с аэропортами и авиаперевозчиками, а также в сфере устойчивости, управления воздушным трафиком, цифровых путешествий, биометрической идентификации и интеграции передовых авиационных практик в морских и железнодорожных перевозках.