Названы недорогие смартфоны с камерами уровня iPhone 15 Pro Max

Составлена подборка из трех смартфонов с качественными камерами уровня флагманского iPhone по гораздо более низкой цене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, открывает список Pixel 7 Pro - флагманский смартфон Google, вышедший осенью 2022 года.

На начало 2025 года эта модель слабо отличается от iPhone 15 Pro Max по фото- и видеосъемке. При этом стоит Pixel 7 Pro при заказе на маркетплейсах в среднем $360-370. К недостаткам эксперты относят всего 128 ГБ в базовой версии, отсутствие гарантии в России, а также не лучшую автономность.

За ним следуют Huawei P60 и P60 Pro, вышедшие весной 2023 года. Качество снимков с обоих смартфонов выделяет эти модели на фоне многих конкурентов, хотя по видео iPhone все равно будет лучше. Основное различие между Pro и базовой версиями Huawei заключается в телеобъективе: Huawei P60 Pro она обладает 3-кратным зумом, тогда как базовый P60 получил датчик с 5-кратным приближением. В среднем эти устройства продаются около $420.

В ценовом диапазоне от $450-500 выделен еще один смартфон с хорошей камерой - Huawei Pura 70, представленный в начале 2024 года. Компактный смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем получил блок из трех камер: основной, ультраширокоугольной и телеобъектива с 5-кратным зумом - набор, как у iPhone 15 Pro Max или 16 Pro.