OpenAI раскроет «мысли» своих ИИ-моделей

Компания OpenAI, известная своими разработками в области искусственного интеллекта, планирует изменить свой подход к работе с ИИ-моделями. Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, об этом заявил генеральный директор компании Сэм Альтман во время сессии "Спроси меня о чём угодно" (AMA) на платформе Reddit в минувшую пятницу.

Одним из ключевых моментов обсуждения стал вопрос о китайской компании DeepSeek, которая недавно представила высокопроизводительные и относительно недорогие в использовании ИИ-модели, вызвавшие настоящий фурор в технологическом мире. Пользователь Reddit поинтересовался, может ли OpenAI показывать "все токены мышления" - цепочку рассуждений, которую новые "мыслящие" ИИ-модели используют для разбиения задач на более мелкие шаги, подобно тому, как люди решают сложные проблемы.

Хотя модели OpenAI o1 и o3 уже используют подход, основанный на рассуждениях, они не показывают пользователям промежуточные этапы мышления, а выдают только конечный результат. В отличие от них, модели DeepSeek, такие как R1, демонстрируют каждый шаг пользователям. Например, при тестировании DeepSeek с настройкой DeepThink, модель предоставила около 16 страниц математических выкладок перед тем, как дать правильный ответ на сложный вопрос.

Альтман признал преимущества подхода DeepSeek и заявил, что OpenAI планирует последовать их примеру. "Да, мы собираемся показывать гораздо более полезную и подробную версию этого в ближайшее время. Спасибо R1 за то, что обновили наше понимание", - написал он.

Несмотря на своё название, OpenAI до сих пор придерживалась более закрытого подхода к разработке ИИ. Большинство её моделей являются проприетарными, и компания взимает плату за доступ к ним. Однако на вопрос о возможности публикации некоторых весов моделей и исследований OpenAI Альтман ответил: "Да, мы обсуждаем это. Лично я считаю, что мы оказались не на той стороне истории и нам нужно разработать другую стратегию в отношении открытого исходного кода. Не все в OpenAI разделяют эту точку зрения, и сейчас это не наш главный приоритет".

Таким образом, OpenAI демонстрирует готовность к изменениям и адаптации своей стратегии в ответ на успехи конкурентов и запросы сообщества. Это может привести к значительным изменениям в подходе компании к разработке и распространению ИИ-технологий в будущем.