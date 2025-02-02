Чат-бот DeepSeek проверили на безопасность

Китайская компания DeepSeek, создавшая бюджетный чат-бот с высокой производительностью, оказалась в центре внимания из-за серьёзных проблем с безопасностью своей модели.

Несмотря на активный рост популярности, новый чат-бот DeepSeek R1 показал катастрофические результаты при попытках блокировать вредоносные запросы, передает Day.Az со ссылкой на PCMag.

Исследователи компании Cisco смогли взломать модель DeepSeek R1 со 100-% успешностью, используя автоматизированный алгоритм в сочетании с 50 запросами, связанными с киберпреступностью, дезинформацией и незаконной деятельностью.

Компания утверждает, что на создание модели было потрачено всего $6 млн, тогда как, например, обучение GPT-5 обошлось примерно в полмиллиарда долларов.