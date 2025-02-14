https://news.day.az/hitech/1730214.html Министр о средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане Средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане в 2024 году составила 65,6 Мбит/с. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальной сети X.
Министр о средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане
Средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане в 2024 году составила 65,6 Мбит/с.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальной сети X.
"В 2024 году средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась на 30,3 Мбит/с по сравнению с 2023 годом, достигнув 65,6 Мбит/с", - отмечается в публикации министра.
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