Google научит ИИ распознавать несовершеннолетних на YouTube

Google разрабатывает инструмент машинного обучения для определения возраста пользователей и предотвращения доступа детей к взрослому контенту на YouTube. Как передает Day.Az, эта функция, которая будет запущена в 2025 году, будет анализировать такие факторы, как история поиска и категории видео, чтобы определить, достиг ли пользователь 18 лет. Если это не так, YouTube будет применять более строгие фильтры и ограничения на контент. Глобальное внедрение запланировано на 2026 год.

В дополнение к новой функции определения возраста YouTube, Google расширяет родительский контроль. Функция "Школьное время", ограничивающая использование телефона в учебное время, теперь будет доступна на телефонах и планшетах Android. Родители также смогут одобрять или блокировать контакты на устройствах своих детей.

Google не одинок в использовании искусственного интеллекта для проверки возраста - компания Meta также работает над аналогичными инструментами для Instagram.