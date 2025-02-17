В Азербайджане улучшилась скорость интернета

Согласно последним данным Speedtest Global Index, Азербайджан демонстрирует прогресс в развитии интернет-инфраструктуры. В январе 2025 года страна заняла 90-е место среди 152 государств мира, достигнув скорости широкополосного интернета 66,91 Мбит/с.

Особенно примечательным стал стремительный рост показателей: средняя скорость интернета в стране увеличилась на 90% по сравнению с январем 2024 года, когда она составляла 35,25 Мбит/с.

Согласно последним данным Speedtest Global Index, Азербайджан демонстрирует прогресс в развитии интернет-инфраструктуры.

Как передает Day.Az, в январе 2025 года страна заняла 90-е место среди 152 государств, достигнув скорости широкополосного интернета 66,91 Мбит/с.

Особенно выделяется быстрый рост показателей: средняя скорость интернета в стране увеличилась на 90% по сравнению с январем 2024 года, когда она составляла 35,25 Мбит/с.

Лидирует в рейтинге Сингапур со скоростью 336,45 Мбит/с, в то время как Куба замыкает список со скоростью 3,04 Мбит/с.

В сфере мобильного интернета результаты Азербайджана также улучшились. Страна поднялась на 54-е место среди 104 стран со скоростью 70,65 Мбит/с. Лидером в этой категории стали Объединенные Арабские Эмираты (545,94 Мбит/с), а наиболее низкие показатели зафиксированы в Эритрее (1,88 Мбит/с).