Оружие азербайджанского производства представлено на выставке "IDEX-2025"

В столице ОАЭ начала работу Международная выставка вооружений "IDEX-2025".

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимает участие делегация Азербайджана во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

На стенде ЗАО "Оборонный промышленный холдинг "Азерсилах", подчиняющегося министерству оборонной промышленности Азербайджана, представлено около 100 наименований продукции, включая стрелковое оружие, минометы, боеприпасы различного калибра, боевые машины ближнего боя, артиллерийское вооружение, оптические прицелы, беспилотные летательные аппараты и другие образцы военной техники.

В рамках выставки министр Вугар Мустафаев проведет встречи с официальными представителями ряда стран и руководителями ведущих компаний. Также запланировано подписание соглашений о расширении военно-технического сотрудничества между ЗАО "Азерсилах" и зарубежными компаниями.

Ожидается, что "IDEX-2025" посетят более 132 тысяч человек. Выставка продлится до 21 февраля.