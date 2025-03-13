iPhone 17 Air удивит

Согласно новой утечке, толщина iPhone 17 Air в самой толстой части корпуса (в районе выступа камеры) достигнет 9,5 мм. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее в сети появлялась информация о толщине только самой тонкой части корпуса iPhone 17 Air - 5,5 мм. Таким образом, Ice Universe стал первым информатором, который раскрыл истинную толщину устройства.

Несмотря на это, iPhone 17 Air все равно будет считаться ультратонким смартфоном Apple. По слухам, в модельном ряду новинка займет место версии Plus, от которых Apple откажется в 2025 году.

Утечки и рендеры изображают iPhone 17 Air с одинарной задней камерой, расположенной слева на вытянутом выступе, напоминающем дизайн камер Google Pixel. Справа от камеры, предположительно, разместятся микрофон и светодиодная вспышка.

По слухам, iPhone 17 Air получит дисплей диагональю от 6,6 до 6,7 дюйма, что сделает его больше, чем стандартный iPhone 17 (6,3 дюйма), но меньше, чем iPhone 17 Pro Max (6,9 дюйма).

Ice Universe известен своими точными прогнозами относительно размеров iPhone до их официального анонса.

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 в традиционные сроки - в середине сентября.