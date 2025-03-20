Xiaomi представила новый бюджетный ноутбук

В январе 2025 года в ассортименте Redmi появились два новых ноутбука: Redmi Book 14 и Redmi Book 16 (2025). Теперь линейка пополнилась еще одним более доступным вариантом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, новая версия ноутбука поставляется с процессором Intel Core i5-13420H вместо Intel Core 220H.

Бюджетный вариант получил упрощенный дисплей - вместо 2,8K и частоты обновления 120 Гц, у новой модели максимальное разрешение составляет 1200p, а частота всего 60 Гц.

Компьютер получил 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 512/1024 ГБ. Предусмотрены порты HDMI 2.1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C и 3,5 мм, а также поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В качестве операционной системы используется Windows 11.

Аккумулятор поддерживает зарядку на 56 Вт·ч, но можно использовать и адаптер на 100 Вт.

Корпус дешевого Redmi Book 14 (2025), как и у дорогой модели, выполнен из алюминия и весит 1,37 кг.

У клавиатуры имеется подсветкой, а звуковая система состоит из двух динамиков с DTS.

Стоимость нового Redmi Book 14 (2025) - $484, тогда как дорогая модель стоит $636 в пересчете с юаней.

На китайском рынке новинка появится в продаже с 24 марта.