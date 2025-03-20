Google представил дудл в честь праздника Новруз

Американская компания, владеющая популярной поисковой системой Google, представила специальный дудл в честь праздника Новруз.

Как сообщает Day.Az, дудл под названием 2025 Novruz Bayramı включает символы праздника, такие как Кёса и семена, а также изображения весны, цветущих деревьев и прилетающих ласточек.

Дудл - это специальные открытки, создаваемые Google по случаю значимых событий, которые размещаются на главной странице поисковой системы.

Отметим, что в этом году Новруз в Азербайджане будет отмечаться 20 марта. Астрономическое начало весны в стране наступит в 13:01:25 по бакинскому времени, когда день и ночь сравняются, а Солнце взойдет строго на востоке и сядет на западе.

Весенний сезон в Азербайджане продлится 92 дня, 17 часов, 40 минут и 46 секунд.

Праздник Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года.