Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто

Человекоподобный робот китайской компании Unitree Robotics стал первым роботом, совершившим боковое сальто.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, разработчик опубликовал видео в своих аккаунтах в китайских соцсетях.

Акробатический трюк совершил робот Yushu G1. Машина сохранила равновесие после выполнения бокового сальто.

Ранее модель Yushu H1 совершила сальто на месте.

Компания Unitree Robotics основана в 2016 году, ее штаб-квартира находится в Ханчжоу.

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в Китае превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.