Android-смартфоны получат защиту от взлома через USB

В Android появится новый тип защиты от хакерских атак через USB.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Android Authority.

Специалистам медиа удалось узнать о новом режиме Advanced Protection Mode (APM) и активировать его на тестовом смартфоне. В этом режиме телефон прекращает передачу любых данных через USB-порт, перестает работать с аксессуарами, но разрешает зарядку по проводу.

Также при активном APM у приложений аннулируется разрешение на загрузку данных из сторонних источников, отключается связь 2G, WEP-соединения блокируются. Таким образом операционная система (ОС) может воспрепятствовать подключению USB-аксессуаров и взлому устройства.

В материале говорится, что сторонние приложения могут получать информацию о том, что смартфон находится в защищенном режиме. В этом случае часть их функций будет отключена до того момента, как пользователь деактивирует режим APM.

В корпорации Google пока не рассказали разработчикам об особенностях Advanced Protection Mode, но в Android Authority полагают, что новый режим появится в бета-версиях Android 16.