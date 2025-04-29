Американские банки продали весь долг Маска для покупки Twitter

Группа ведущих банков США полностью перепродала весь долговой портфель, который они предоставили предпринимателю и миллиардеру Илону Маску в 2022 году для покупки соцсети Twitter (сейчас называется X). Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты уточнили, что банки реализовали последнюю часть долга, предоставленного для поглощения Twitter Маском в 2022 году. "Кредиты на сумму 1,2 миллиарда долларов были проданы по цене 98 центов за доллар", - отметила WSJ.