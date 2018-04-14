Оператор мобильной связи Азербайджана поднимет цены на SMS

14 апреля 2018 11:32

С 15 мая 2018 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom поднимет цены на отправляемые SMS во всех тарифных пакетах. Об говорится в сообщении компании, опубликованной в субботу в официальной печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменения коснулись как предоплаченных тарифов SimSim, так и тарифов фактурной линии.

Абоненты SimSim, подключенные к тарифным планам

Текущая цена в манатах

Новая цена в манатах

Azercellim

0,03

0,05

Bizimkilər

0,03

0,05

Hər Yerə

0,03

0,05

GəncSim

0,03

0,05

Tələbə 1-liyi

0,02

0,05

Bölgə

0,03

0,05

*Gənc OL

0,03

0,05

**Kombo

0,03

0,05

Абоненты фактурной линии, подключенные к тарифным планам

Текущая цена

Новая цена

 

Bizimkilər

0,03

0,05

Hər Yerə

0,03

0,05

Dövlətcell

0,02

0,05

Mediacell

0,02

0,05

Biznes200

0,03

0,05

Socar

0,03

0,05

***Hədsiz

0,02

0,05

****Hədsiz Zəng

0,02

0,05

*Gənc Ol - в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью пять и восемь манатов, в которые включены бесплатные внутрисетевые 200 и 400 SMS соответственно. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Gənc Ol согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.

** Kombo - в рамках тарифного плана предусматриваются пакеты стоимостью восемь и 16 манатов, в которые включены безлимитные внутрисетевые SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Kombo согласно текущим тарифам стоит 0,03 маната.

***Hədsiz - в тарифный план включено две тысячи SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.

****Hədsiz Zəng - в тарифный план включено 150 SMS. Отправка дополнительно каждого SMS вне пакета Hədsiz Zəng согласно текущим тарифам стоит 0,02 маната.

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