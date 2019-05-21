Британские и австралийские ученые совсем недавно сделали неожиданное открытие и узнали, что сидеть с кривой спиной полезно для здоровья. Специалисты уверены, поза при сидении должна быть удобной и не обязательно ровной.

Как передает Day.Az, об этом пишет dni24.com.

Люди по всему миру с детства знают, что есть правильный и неправильный способы сидеть за стулом. Первый - это с ровной спиной, а второй - с кривой, но новые исследования показывают, что данная позиция изначально была ошибочной. Оказалось, что нет однозначно полезной или вредной позы, если не говорить о крайних случаях. Слегка согнутая спина, опущенные плечи и голова позволяют многим мышцам отдыхать и набираться сил. То же самое касается и самого позвоночника, так как его естественная форма имеет изгибы.

Ученые отмечают, сидение с прямой спиной приводит к излишним нагрузкам не только на мышцы, но и на скелет. Слегка согнутая поза является наиболее естественной и удобной для всех людей. При этом специалисты отметили, что в данном вопросе следует опираться на рациональность и ощущения.

Исследование позволило ученным сделать и другие выводы. Оказалось, что поза при сидении практически не имеет никакого значения для здоровья человека и его осанку в том случае, если он не находится в этом положении большую часть дня, но даже в таких случаях все можно компенсировать прогулками и занятиями спортом. Кривая спина, отмечают ученые, способна помочь и тем, у кого есть проблемы с самим позвоночником, такая поза снизит боль.