Исследователи Университета штата Мичиган в США определили комбинацию двух мутаций, которые связаны с раком эндометрия - одной из наиболее распространенных типов злокачественной опухоли у женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые определили, что мутации в генах ARID1A и PIK3CA часто наблюдаются при развитии рака эндометрия и рака яичника, связанного с эндометриозом (доброкачественным разрастанием ткани в стенке матки). ARID1A является опухолевым супрессором, однако при его мутации хроматин (составляет основу хромосом), теряет свою структуру и способствует нестабильности генома. Нарушения в гене PIK3CA приводят к неконтролируемому клеточному росту.

Те же самые мутации обнаруживаются у женщин с эндометриозом, однако в этом случае рака эндометрия у них не возникает. Пока неизвестно, почему одни и те же дефектные гены связаны с различными взаимоисключающими заболеваниями.

Рак эндометрия обычно развивается после менопаузы, что позволяет предположить влияние на риск развития злокачественной опухоли дополнительных факторов, включая изменение гормонального фона, окружающую среду и ожирение.

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