Американские ученые из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что одним из первых симптомов появления сердечно-сосудистых недугов является повышенная утомляемость. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом пишет Medicalxpress.

В исследовании приняли участие 625 человек. Средний возраст добровольцев составил 68 лет.

То, насколько быстро люди утомляются, определялось по результатам теста на беговой дорожке.

Так, участникам эксперимента несколько раз в течение десяти лет предлагали в течение пяти минут походить на дорожке со скоростью 2,4 километра в час.

В результате наибольшую утомляемость демонстрировали добровольцы с более высоким сердечно-сосудистым риском. Тяжелее всего прогулка давалась страдающим от лишнего веса и высокого кровяного давления.

"Повышенная утомляемость определенно является одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и высокого риска инфаркта", - отметили исследователи.

В связи с чем специалисты посоветовали не пренебрегать простыми рекомендациями врачей.

"Люди не любят слушать о том, что надо правильно питаться и заниматься спортом. Однако это две самые важные рекомендации, позволяющие избежать массы недугов. Люди, которые способны поддерживать нормальный вес, хороший уровень активности, чувствуют себя менее уставшими и реже имеют проблемы с сердцем и сосудами", - заключила старший автор исследования Дженнифер Шрак.

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